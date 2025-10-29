Drei Männer im Schnee

Im Luxushotel tummeln sich die Schönen und die Reichen, begeisterte Wintersportler und deren gelangweilte Ehefrauen. Als die Gewinner eines Preisausschreibens im exklusiven Ski-Hotel eintreffen, kocht die Gerüchteküche: Dr. Fritz Hagedorn, ein arbeitsloser Akademiker, wird für einen inkognito reisenden Milliardär gehalten. Er wird vom Personal überschwänglich umsorgt – und sehr schnell haben die weiblichen Gäste ein Auge auf ihn geworfen.