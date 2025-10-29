Drei Männer im Schnee 800x600.jpg

Drei Männer im Schnee

Im Luxushotel tummeln sich die Schönen und die Reichen, begeisterte Wintersportler und deren gelangweilte Ehefrauen. Als die Gewinner eines Preisausschreibens im exklusiven Ski-Hotel eintreffen, kocht die Gerüchteküche: Dr. Fritz Hagedorn, ein arbeitsloser Akademiker, wird für einen inkognito reisenden Milliardär gehalten. Er wird vom Personal überschwänglich umsorgt – und sehr schnell haben die weiblichen Gäste ein Auge auf ihn geworfen.

Info

Theater unter den Kuppeln Gräbleswiesenweg 32, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Theater & Bühne
0711 795111
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Drei Männer im Schnee - 2026-02-21 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Drei Männer im Schnee - 2026-02-21 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Drei Männer im Schnee - 2026-02-21 20:00:00 Outlook iCalendar - Drei Männer im Schnee - 2026-02-21 20:00:00 ical
bis
Google Kalender - Drei Männer im Schnee - 2026-02-28 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Drei Männer im Schnee - 2026-02-28 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Drei Männer im Schnee - 2026-02-28 20:00:00 Outlook iCalendar - Drei Männer im Schnee - 2026-02-28 20:00:00 ical
bis
Google Kalender - Drei Männer im Schnee - 2026-03-07 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Drei Männer im Schnee - 2026-03-07 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Drei Männer im Schnee - 2026-03-07 20:00:00 Outlook iCalendar - Drei Männer im Schnee - 2026-03-07 20:00:00 ical
bis
Google Kalender - Drei Männer im Schnee - 2026-03-14 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Drei Männer im Schnee - 2026-03-14 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Drei Männer im Schnee - 2026-03-14 20:00:00 Outlook iCalendar - Drei Männer im Schnee - 2026-03-14 20:00:00 ical
bis
Google Kalender - Drei Männer im Schnee - 2026-03-21 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Drei Männer im Schnee - 2026-03-21 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Drei Männer im Schnee - 2026-03-21 20:00:00 Outlook iCalendar - Drei Männer im Schnee - 2026-03-21 20:00:00 ical

Tags