GUT HOLZ - Ist das nicht der etwas in die Jahre gekommene Glücksgruß, der sich auf verrauchten und meist in Kellern versteckten Bundeskegelbahnen zugerufen wird, bevor zielgerichtet die Kugeln geschoben werden? Schon möglich – Aber vielleicht ist es auch viel mehr. Vielleicht steht er für das gute Holz der Bretter, die die Welt bedeuten, für Klimaschutz oder vor allem: Für das fünfte Studioalbum der Punkrockband DREI METER FELDWEG. Angelehnt an den besagten Kegelgruß – einem Glückwunsch, der längst als geflügelte Phrase in die DNA der Band übergegangen ist und vor jedem Konzert zelebriert wird. Jetzt wird es Zeit, dass DREI METER FELDWEG ein gepflegtes GUT HOLZ hinaus in die Welt senden – denn ein bisschen Glück können wir alle gerade dringend brauchen.

Mit dem neuen Album und altbekannten Hits im Gepäck, geht es für DREI METER FELDWEG im Herbst zurück in die schwitzigen Clubs, zurück auf das gute Holz der Bühnen des Landes, zurück auf große Headlinetour quer durch die Republik. Darauf ein gepflegtes GUT HOLZ!