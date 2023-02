Schlager, Rock Pop, Hip-Hop R&B – drei verschiedene Musikrichtungen zur selben Zeit am selben Ort. Das Audi Forum lädt zur Kopfhörerparty am 16. und 17. März 2023 ein. Hier heißt es: Kopfhörer aufsetzen, Lautstärke einstellen und in die Lieblingssounds eintauchen. Feiern und das Tanzbein bei abwechslungsreicher Musik und leiser Umgebung schwingen. Für Gespräche oder eine Tanzpause einfach den Kopfhörer absetzen, als würde man auf die Stopp-Taste drücken. Die Silence Disco macht es möglich!

Welcher Musikstil soll es sein? Warum nicht einfach alle ausprobieren! Einmal kurz den Kanal wechseln und schon tanzt man zu einem anderen Beat. Jeder entscheidet über seine Playlist. Alle Kanäle sind vollgepackt mit guten Songs, und doch ganz unterschiedlich.

Inside loud – outside silent. An diesem Abend ist für jeden was dabei!

Termin & Ort:

Donnerstag, 16. März 2023, 19:30 Uhr

Freitag, 17. März 2023, 19:30 Uhr

Einlass: 19 Uhr

Eintritt: 18/ 12 EUR,- zzgl. Gebühren

Kartenverkauf:

Audi Forum Neckarsulm

Tickets gibt es im Audi Forum Neckarsulm (Tel.: 07132-31 70110) und online unter https://www.reservix.de/neckarsulm/venue/audi-forum/v9601