Drei Tage und ein Leben

Filmperle

Glasperlenspiel Asperg Kelterstraße 5, 71679 Asperg

Ein ganzes Dorf macht sich 1999 auf die Suche nach einem vermissten Jungen, der wie vom Erdboden verschluckt ist.

Ein anderer Junge, der um die Umstände weiß, kann helfen, den Fall zu lösen, aber er schweigt und bezahlt dafür auf subtile Weise mit seinem eigenen Leben. Nicolas Boukhriefs „Drei Tage und ein Leben“, nach dem Buch von Autor Pierre Lemaitre, ist ein Krimidrama mit bewährter Formel, das Ungeheuerliches hervorbringt und eine ausgleichende Gerechtigkeit vorschlägt, die es eigentlich nicht geben kann.

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