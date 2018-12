Mit Angelika Milster und Ensemble sowie Live-Musik.

Angelika Milster spielt den Weltstar Doris Day in dem Musical„Doris Day - Day by Day“ und bringt das packende Leben der weltberühmten Schauspielerin und Sängerin auf die Bühne.

Angelika Milster singt die Titelrolle, unterstützt wird sie von einer Live Begleitung und von einem musikerprobten Ensemble unter der Regie von Holger Hauer. Es ist ein Stück mit viel Musik und schwungvollen Choreographien.

Zum Inhalt:

Reiner Lewandowski beschreibt in seinem Musicaldrama neben der glamourösen Sängerin und Schauspielerin auch die private Doris Day. Damit gewährt er den Zuschauern einen Einblick in ein tief bewegtes Leben. Neben schimmernden Erfolgen in Hollywood und weltweit, musste der wunderbare Weltstar auch schwere Schicksalsschläge verarbeiten und meistern. Eine Lebensgeschichte, die ihresgleichen sucht. Untermalt werden ihre Erzählungen von Ihren bekannten Welthits, gefühlvollen Balladen und humorvollen Liedern.

In der Uraufführung des Musicaldramas „Doris Day - Day by Day“ stehen, singen und tanzen -neben Milster in der Titelrolle- in verschiedenen Rollen Nini Stadlmann, Sascha Rotermund und Tobias Licht (alternierend: Marco Billep) auf der Bühne.

Die live Musik-Begleitung liegt in den Händen von Ferdinand von Seebach, die Choreographien sind von Christopher Tölle. Für die Ausstattung zeichnet Saskia Wunsch.