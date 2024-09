Dreidimensionale Veranstaltung mit Autor Alexander Schwarz

Spannende Geschichten und Anekdoten aus der Zeit des Romans erwarten die Zuhörenden an diesem Abend. Alexander Schwarz lässt mit einer Roman-Biografie „Bertha Benz und die Straße der Träume“ die Gründerzeit und das Leben, dieser beeindruckenden Frau aufleben.

Mannheim, 1888: Bertha liebt ihren Mann Carl, bewundert den brillanten Ingenieur und glaubt fest an seine Vision einer pferdelosen Kutsche. Schließlich verbringt sie selbst genug Zeit in der Werkstatt und lässt sich alle Maschinen erklären, die Carl sich ausdenkt. Als eine Zeit kommt in der Bertha und Carl von Konkurs und Armut bedroht sind, nimmt Bertha das Steuer selbst in die Hand – im wahrsten Sinne des Wortes! Der Rest ist Geschichte…

Atmosphärisch, gefühlvoll und hochspannend erzählt Alexander Schwarz von einer Frau, die Geschichte geschrieben hat. Lernen Sie an diesem Abend Bertha Benz näher kennen. Am Veranstaltungsabend signiert der Autor seine Bücher.

Termin: Dienstag, 08.10.2024

Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr

Eintritt: 12,00 €

Ort: Stadtbibliothek Herrenberg

Tickets & Anmeldung bei VHS Herrenberg, Buchhandlung Papyrus und Stadtbibliothek Herrenberg