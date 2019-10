Dreikönigsgala - Neujahrskonzert 2020

Das neue Jahrzehnt startet so beschwingt, wie man es sich nur wünschen kann:

Mit den schönsten Melodien aus Oper, Operette, Wiener Walzern und spanischen Zarzuelas wird am Sonntag, 5. Januar 2020 um 20 Uhr die leichte Muse im Palatin Wiesloch gefeiert! Die festliche Dreikönigsgala, die traditionell in der Stadthalle Heidelberg stattfand, wird diesmal das Publikum in Wiesloch verzaubern und heiter auf das neue Jahrzehnt einstimmen.

Die renommierte Württembergische Philharmonie Reutlingen unter Führung ihres Dirigenten Thomas Herzog wird gewohnt schwungvoll dafür sorgen, dass dieses Neujahrskonzert zu einem ganz besonderen Musikgenuss wird.

Zu den Höhepunkten des Abends gehören die Auftritte der zwei Solisten: Lamia Beuque, Mezzosopran und Eduardo Aladrén, Tenor, zwei hochkarätige Künstler, die das Publikum begeistern werden. Für die Moderation des Abends konnte der Veranstalter Jochen Flamme die aus dem Fernsehen bekannte Ingrid El Sigai gewinnen.

Wer also das neue Jahr mit den beschwingten Melodien begrüßen oder seine Lieben damit zu Weihnachten überraschen möchte, der sollte sich bereits jetzt Konzertkarten im Vorverkauf sichern. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, die dem Reservix-System angeschlossen sind. Außerdem in Wiesloch im Palatin, bei Bücher Dörner und in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung, in Heidelberg bei Zigarren Grimm am Bismarckplatz und in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung in der Neugasse, sowie an den Vorverkaufsstellen in Mannheim, Bruchsal und Schwetzingen. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Dirigent: Thomas Herzog

Mezzosopran: Lamia Beuque

Tenor: Eduardo Aladrén

Moderation: Dr. Markus Weber