Bereits zum 35. Mal findet der Dreikönigslauf in Schwäbisch Hall traditionell am 6. Januar statt. Tausende Zuschauer säumen die kilometerlange Strecke in der Innenstadt.

Der Start erfolgt auf dem Schwäbisch Haller Marktplatz vor den berühmten Treppen der St. Michaelskirche (seit 1925 dient die Treppe als Freilichtbühne für sommerliche Festspiele).