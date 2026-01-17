Dreiklang – Musikkabarett für Schwoba ond Neig’schmeckte“

Du brauchst Lösungen für lästige Alltagsfragen wie: Ist es wirklich klug, immer die Wahrheit zu sagen?

Wie kriege ich meinen Mann zur Therapie? Wie versaue ich meinem Ex seinen schönsten Tag? oder Wo steckt der Muskelmann, der die Tübinger Frauenwelt so aus dem Häuschen gebracht hat? - dann hör dir an, was die drei Tübinger Urgesteine Birgit Vona (Mezzosopran), Irene Jantzen (Sopran), Renate Hallmayer (Alt) und ihr Mann am Klavier (Bert Klein) anzubieten haben. Mit scharfem Witz, musikalischer Raffinesse und viel Charme schöpfen sie aus einem reichen Fundus eigener Lebenserfahrung und meistern so kleine und große Probleme auf oft überraschende Weise.