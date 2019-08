Dreiklang präsentieren ihr Programm: "Des Widerspenstigen Zähmung", durch die geheime Macht der Hopfentropfen - Auf heimischen Kleinkunstbühnen haben die Konzerte der drei Tübinger Frauen Renate Hallmayer, Irene Jantzen, Birgit Vona und ihr Mann am Klavier Bert Klein vor allem unter den weiblichen Fans durchaus Kultstatus erreicht. Meist sind sie ausgebucht. Am 28.09.2019 spielen sie in kuscheliger Atmosphäre im Old Hamburg in Rottenburg. Ihr buntes Programm mit vielen eigenen Texten, meist schwäbisch gewitzt, manchmal aber auch nachdenklich, beleuchtet die Höhen und Tiefen des Lebens. Lassen Sie sich überraschen, wie durch "die Macht der Hopfentropfen" auch der widerspenstigste Gatte gezähmt werden kann, oder was hinter der Bohemian Rhapsody wirklich steckt! Wer gute, abwechslungsreiche Unterhaltung sucht ist hier genau richtig.