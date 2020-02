Im Spannungsfeld zwischen Fantasie und Wirklichkeit liegt irgendwo der Alltag, dessen Bewältigung viele Fragen aufwirft: Wie zähme ich einen widerspenstigen Gatten? Warum ist mein Süßer so ein miserabler Beifahrer? Ist es wirklich klug, immer die Wahrheit zu sagen? Die drei Frauen Birgit Vona (Mezzosopran), Renate Hallmayer (Alt), Irene Jantzen (Sopran) und ihr Mann am Klavier (Bert Klein) finden für viele solcher Alltagsfragen überraschende Lösungen und verraten ganz nebenbei die wahre Geschichte hinter der Bohemian Rhapsody. Lassen Sie sich entführen in eine sehr vertraute Welt und erleben Sie Musikkabarett vom Feinsten!Für die Vorstellung gilt: Eintritt nach Gefallen bei Austritt