Dreiklang: Musikkabarett für Schwoba ond Neig’schmeckte

Nach einer Zwangspause sind sie jetzt wieder voll dabei: Die drei Tübinger Urgesteine Renate Hallmayer, Birgit Vona, Irene Jantzen und ihr Mann am Klavier, Bert Klein. Mit neuem Schwung und vielen neuen Ideen holen sie am eigentlich für den letzten Herbst geplante Konzert im Vorstadttheater nach. Deutsche Bahn, die Hochzeit des Ex, ein Mord am Nachbarn - alles musste in der Zwischenzeit verarbeitet und in Worte und Lieder gefasst werden …

Abwechslung ist wie immer garantiert - es darf mal wieder gelästert, geträumt und vor allem gelacht werden.