Dreiklang: Musikkabarett für Schwoba ond Neig’schmeckte

So lange es noch wichtige Fragen zu beantworten gibt: "Wie kriege ich meinen Mann zur Therapie?“

„Kann eine Heirat aus steuerlichen Gründen nicht auch ganz nett sein?“, „Ist es wirklich immer klug, die Wahrheit zu sagen?“, „Wo steckt der Muskelmann, der die Tübinger Frauenwelt so aus dem Häuschen gebracht hat?“ hören die drei Frauen Birgit Vona (Mezzosopran), Renate Hallmayer (Alt), Irene Jantzen (Sopran) und ihr Mann am Klavier (Bert Klein) nicht auf, überraschende Lösungen zu entwickeln und erzählen noch ganz nebenbei das neuste Abenteuer: eine Fahrt mit der deutschen Bundesbahn.und toben sie sich wieder aus im Vorstadttheater.