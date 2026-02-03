Dreiklang - Musikkabarett für Schwoba ond Neig’schmeckte

Musikkabarett vom Feinsten.

Solange es noch wichtige Fragen zu beantworten gibt: „Wie kriege ich meinen Mann zur Therapie? Kann eine Heirat aus steuerlichen Gründen nicht auch ganz nett sein? Ist es wirklich klug, immer die Wahrheit zu sagen? Wo steckt der Muskelmann, der die Tübinger Frauenwelt so aus dem Häuschen gebracht hat?“ – hören die drei und ihr Mann am Klavier nicht auf, überraschende Lösungen zu entwickeln und verraten ganz nebenbei die wahre Geschichte hinter der Bohemian Rhapsody.

Wer mal wieder richtig lachen will, findet hier Musikkabarett vom Feinsten!