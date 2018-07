Dreißigjähriger Krieg in fränkischen Reichsstädten

Zusammen mit den Nachbarstädten Bad Windsheim, Rothenburg und Nördlingen, allesamt ehemalige Reichsstädte, wird eines Krieges gedacht, der nicht nur die gesamte Region sondern weite Teile Europas erschütterte. 2018 jährt sich jenes Ereignis zum 400. Mal, das den Sturm entfachte: der Prager Fenstersturz. Der Dreißigjährige Krieg zerstörte und verwüstete in der Folge das Land und blieb bis in die Gegenwart im Gedächtnis der Menschen haften. In den vier Städten gibt es die verschiedensten Veranstaltungen; das Museum Zeughaus zeigt Kostüme, Schuhe und Waffen sowie Requisiten der Kinderzeche in einem begehbaren Magazin.