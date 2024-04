HMDK Vocal Night

“Here I am!“ — Der Klassenabend Gesang Jazz/Pop der Musikhochschule Stuttgart. Das Motto des heutigen Abends sagt eigentlich schon alles. Die jungen SängerInnen bekommen die Möglichkeit sich genau so zu zeigen, wie sie sich gerne zeigen würden. In kleinen und intimen Besetzungen oder in fast schon Big Band-Größe, Jazz, Pop, Soul, Covers, Eigenes, all das ist möglich.

Es singen die Studierenden aus dem allen Semestern der Studiengänge BA Jazz/Pop, Schulmusik, EMP. Eine der größten Aufgaben eines jeden Künstlers ist die eigene Identität zu finden und sie öffentlich erproben zu können. Das BIX bietet hierfür die ideale Plattform und das BIX-Publikum ist das Beste, das es dafür geben kann. Schnell Plätze reservieren und überraschen lassen.