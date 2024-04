Lina Kyei Swing Combo

Bereits im siebten Jahr heißt Sie nun Andrew Andrews willkommen zu "A Sophisticated Evening“ im BIX Jazzclub. Wir wollen dabei keiner Mythenbildung folgen, sondern fühlen uns eher wie auf "Wolke sieben", dass wir mit Ihnen in all diesen Jahren wundervolle Momente erleben durften. Auch heute freuen wir uns auf einen wundervollen Abend mit Ihnen und der „Linda Kyei Swing Combo".

Linda Kyei führt Sie mit ihrer Swing Combo durch einen eleganten und genussvollen Abend – angereichert mit dem charmanten Jazz-Sound der frühen Jahre, Charleston, Cocktails, Gin, tollen Gästen und natürlich wieder einer Prise Nostalgie. Mit dabei Andrew Andrews von den legendären „The Hot Jazz Rewinders“ an den Drums, und der preisgekrönte Sascha Kommer am Klavier (u.a. ausgezeichnet mit dem Fürst von Hohenzollern Jazz-Nachwuchspreis). Sir Holley am Kontrabass und Andy Shepherd an der Gitarre komplettieren die Rhythm-Section. Als wichtiger Solist aus der Swing Combo nicht mehr wegzudenken ist Carsten Netz am Saxophon und an der Klarinette.

Die beiden Ladies Tabea Booz und Gudrun Wagner werden zusammen mit Linda als fulminantes Gesangstrio an die schöne Zeit der ersten Jazz Girlsgroups erinnern. Unter dem Namen „rePot“ dürften sie Ihnen bereits bekannt sein.

Besetzung: Linda Kyei (voc, vl); Sascha Kommer (p); Andy Shepherd (git); Sir Holley (b); Andrew Andrews (dr); Carsten Netz (sax; cl); Tabea Booz (voc); Gudrun Wagner(voc)