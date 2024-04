Nachtschwärmerkonzert: Ohrwurm-Nacht

Die Nachtschwärmer-Konzerte verbinden den BIX Jazzclub mit den Stuttgarter Philharmonikern. Hier geht es um komponierte und improvisierte Musik, Musik für klassisches Sinfonieorchester oder Jazztrio, für Streichquartett und Jazzquartett.

Das Gustav-Siegle-Haus öffnet ab 18:00 Uhr seine Pforten. Die BIX-Gastronomie bietet Getränke und kleine Speisen an, eine Jazzformation empfängt die Gäste ab 19:30 Uhr im Foyer des Siegle-Hauses, ehe es um 20:30 Uhr mit den Stuttgarter Philharmonikern weitergeht im großen Saal. Zur Late-Night geht es später wieder, in lockerer Jazzclub-Atmosphäre, mit Live-Musik im BIX in die letzte Runde.

18:00 Uhr: Einlass & Gastronomie im BIX Jazzclub

19:30 Uhr: LiveJazz im Foyer des Gustav-Siegle-Hauses

20:30 Uhr: Großer Saal Gustav-Siegle-Haus

ROSSINI Ouvertüre zur Oper „Guillaume Tell“

BEETHOVEN Sinfonie Nr. 4 B-Dur

Besetzung: Stuttgarter Philharmoniker; Dan Ettinger (Ltg.)