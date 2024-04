Oz Noy Trio

"Das ist Jazz. Es klingt nur nicht so." So beschreibt der virtuose Gitarrist Oz Noy seine mitreißende Mischung aus Jazz, Funk, Rock, Blues und R&B.

Der in Israel geborene Oz Noy begann seine professionelle Karriere im Alter von 13 Jahren mit Jazz, Blues, Pop- und Rockmusik. Im Alter von 16 Jahren spielte er bereits mit israelischen Spitzenmusikern. Im Alter von 24 Jahren war er einer der etabliertesten Studiogitarristen des Landes. Oz war außerdem mehr als zwei Jahre lang Mitglied der Hausband von Israels beliebtester Fernsehshow.

Seit seiner Ankunft in New York im Jahr 1996 hat Oz einen großen Einfluss auf die lokale und internationale Musikszene ausgeübt. Sein einzigartiger und mitreißender Stil hat alle Regeln der instrumentalen Gitarrenmusik gebrochen, indem er sich auf den Groove konzentrierte. All-Stars wie Keith Carlock, Anton Fig, Vinnie Colaiuta und Dave Weckl wirken oft am Schlagzeug mit, die Bassisten Will Lee, James Genus und Reggie Washington.

Das Publikum erhält einen Vorgeschmack auf modernen Jazz mit Material aus der gesamten Karriere von Oz Noy. Es gibt körperbewegenden Groove, umwerfende Harmonien, ekstatische Improvisationen und bewusstseinserweiternde Taktwechsel, die das Publikum auf neue Bewusstseinsebenen bringen. Es wird Gehirnwäsche vom Feinsten sein, und das alles im Namen des Jazz.

Besetzung: Oz Noy (git); Brian Charette (keys); Anton Fig (dr)