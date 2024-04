BIX Tipp: Malika Tirolien

Malika Tirolien — Montreal's kreative Highsoul-Queen mit Grammy-Glanz und einer mitreißenden Melange aus R&B, Jazz und Hip-Hop.

Die in Montreal lebende Malika Tirolien ist eine bemerkenswerte Sängerin, Musikerin, Songwriterin und Produzentin aus Guadeloupe, die mit ihren kreativen Kollaborationen internationale Aufmerksamkeit erlangt. Ihre elektrisierende Performance von "I'm not the one" (2,2 Millionen+ YouTube-Views) ist ein erstklassiger Track auf dem mit einem Grammy ausgezeichneten Album "Family Dinner" von Snarky Puppy und inspirierte unzählige Cover weltweit.

Im Jahr 2020 wurde die Gruppe Bokanté, deren Leadsängerin und Co-Autorin sie ist, für ihr zweites Album "What Heat" für einen Grammy nominiert - ein Höhepunkt für die internationale Gruppe, die seit ihrer Gründung 2016 in über 20 Ländern auf Tournee war.

Malika Tiroliens neueste Veröffentlichung „Higher“ ist der zweite Teil einer Tetralogie - vier Alben, die alle jeweils ein Element Erde, Luft, Feuer und Wasser thematisieren. Das Album ist ein Paradebeispiel für afro-futuristischen Stil und wurde gemeinsam mit dem Bokanté-Schöpfer Michael League produziert. Es verkörpert energiegeladenen Groove mit Einflüssen aus R&B, Soul, Hip-Hop, Funk und Jazz, gelegentlich unterbrochen durch französische Rap-Parts, die dem „kühnen Album Tiefe und Dynamik verleihen“ (LE DEVOIR). Malika Tirolien nimmt ihre Zuhörer:innen mit auf einen psychedelischen Trip, der sich von emotional aufgeladener Spannung hin zu ausbalancierter Tranquilität bewegt.

Malika Tiroliens kraftvolle Stimme zieht sofort die Aufmerksamkeit auf sich, und ihre kunstvollen Kompositionen übermitteln intensive Emotionen mit modernen Einflüssen aus verschiedenen Genres, das Ganze durchsetzt von einer fundierten Kenntnis des Jazz. Ihre Liebe, Leidenschaft und ihr Respekt für die Musik sind in jedem Song zu spüren.

Besetzung: Malika Tirolien (voc, keys); Philippe L’Allier (git); Jean-Michel Frédéric (keys); Mark Haynes (synth bass); Harvey Bien-Aimée (dr)