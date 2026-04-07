Dreschhallenfest 2026

90 Jahre bestehen der Freschhalle 60. Dreschhallenfest
04.07.2026
17:00 – 18:30 Uhr Jugengruppe + Jugendkapelle Merklingen
19:00 – 21:00 Uhr MV Altburg
21:30 - 00:30 Uhr Trachtenkapelle Merklingen
05.07.2026
10:30 - 11:30 Uhr Gottesdienst
12:00 – 14:00 Uhr MV Ehningen
14:30 – 16:30 Uhr MV Gechingen
16:45 – 18:00 Uhr Grombira Kapelle
19:00 – 22:00 Uhr sechs plus eins
06.07.2026
14:00 – 17:00 Uhr Jörg Langer
18:00 – 19:30 Uhr Jugendgruppe + Jugendkapelle Merklingen
20:00 – 23:00 Uhr Trachtenkapelle Merklingen