Dreschhallenfest 2026

bis

Marktplatz Weil der Stadt Marktplatz, 71263 Weil der Stadt

90 Jahre bestehen der Freschhalle 60. Dreschhallenfest

04.07.2026

17:00 – 18:30 Uhr Jugengruppe + Jugendkapelle Merklingen

19:00 – 21:00 Uhr MV Altburg

21:30 - 00:30 Uhr Trachtenkapelle Merklingen

05.07.2026

10:30 - 11:30 Uhr Gottesdienst

12:00 – 14:00 Uhr  MV Ehningen

14:30 – 16:30 Uhr  MV Gechingen

16:45 – 18:00 Uhr  Grombira Kapelle

19:00 – 22:00 Uhr  sechs plus eins

06.07.2026

14:00 – 17:00 Uhr Jörg Langer 

18:00 – 19:30 Uhr Jugendgruppe + Jugendkapelle Merklingen

20:00 – 23:00 Uhr Trachtenkapelle Merklingen

Info

Marktplatz Weil der Stadt Marktplatz, 71263 Weil der Stadt
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Dreschhallenfest 2026 - 2026-07-04 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Dreschhallenfest 2026 - 2026-07-04 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Dreschhallenfest 2026 - 2026-07-04 00:00:00 Outlook iCalendar - Dreschhallenfest 2026 - 2026-07-04 00:00:00 ical

Tags