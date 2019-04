Dresden Frankfurt CAnce Company

Jacopo Godani war einer der prägenden Solisten des legendären Frankfurter Balletts, als William Forsythe dort die klassische Linie zerlegte. Aus diesem revolutionären Ansatz entwickelte er seinen ganz persönlichen Stil. Seit drei Jahren leitet Godani nun die ehemalige Forsythe Company und verbindet in seinen choreografischen Gesamtkunstwerken eine starke physische Präsenz mit zeitgenössischer Virtuosität. Seine athletischen Tänzer zeigen modernen Spitzentanz in mathematischer Präzision, körperlich, rau und von mitreißender Dynamik.In »High Breed« setzt der Choreograf seinen Hochenergie-Tanz zur heftigen Musik seines bevorzugten Komponistentrios 48nord um, lässt Silhouetten aus der Dunkelheit erscheinen und treibt Gruppen in kühnen Spannungswechseln über die Bühne. Den Rahmen um dieses dramatische, schnelle Stück bilden zwei intimere Werke: Während die Paare in »Echoes from a Restless Soul« sensibel auf den Pianisten und Maurice Ravels Klavierstücke »Gaspard de la nuit« eingehen, zeigt »Al Di Là«, italienisch für »Jenseits«, den Menschen und sein Verhältnis zur Natur. Zu Arnold Schönbergs »Verklärter Nacht« suchen Wesen in Kostümen aus Gräsern und Blättern die Metamorphose, treten aus der Dunkelheit in eine neue Welt mit all ihren Risiken und Chancen.Einführung 19.20 UhrGefördert durch die Landeshauptstadt Dresden und den Freistaat Sachsen sowie die Stadt Frankfurt am Main und das Land Hessen. Company-in-Residence in HELLERAU, Europäisches Zentrum der Künste in Dresden, und im Bockenheimer Depot in Frankfurt am Main.