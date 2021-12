Heimspiel: Andreas Kißling stammt aus Göppingen. Hier begann er Flöte zu spielen, hier entdeckte er sein Talent und von hier aus zog er in die Welt, um es zu entfalten. Mit dem Dresdner Kammerorchester, einer seit 1978 bestehenden Delegation der Staatskapelle, ist Andreas Kißling im Januar endlich mal wieder hier in seiner alten Heimat zu hören, als Solist in virtuosen barocken Flötenkonzerten.

Schon während seines Studiums spielte er als Soloflötist bei den Stuttgarter Philharmonikern und der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken sowie als Stellvertretender Soloflötist im Staatsorchester Stuttgart. Seit 2011 ist er Soloflötist der traditionsreichen Sächsischen Staatskapelle

Dresden, die mit ihrem Chefdirigenten Christian Thielemann als eines der führenden Orchester der Welt gilt. Aber auch als Solist und Kammermusiker ist er erfolgreich auf den Konzertbühnen unterwegs. Was für eine Karriere!

Konzerteinführung 19:20 Uhr

Programm:

Virtuose Flötenkonzerte der Barockzeit

Antonio Vivaldi

Concerto g-Moll „La notte“ RV 439

Johann Sebastian Bach

Ouvertüre h-Moll BWV 1067

Carl Philipp Emanuel Bach

Concerto d-Moll

Giya Kancheli

V&V

Tickets gibt es unter www.easyticket.de oder im ipunkt im Rathaus Göppingen.