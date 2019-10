DRIFTWOOD sind vier Jungs aus Herford, die Metalcore mit Cleanvocals und Message spielen.

Seit 2015 aktiv, haben sie ihre erste EP "LIONS" bereits veröffentlicht und wollen nun die Bühnen dieser Welt erobern.

Zusammengefunden haben sich die erfahrenen Bandmitglieder (DEAD BUT STILL BREATHING/SILENT NO LONGER) Ende 2014. Daraufhin entstanden die ersten Songs, die musikalisch durch Aggressivität und unbändige Energie, aber auch durch Eingängigkeit und Melodie überzeugen wollen. In der Tradition des Hardcore verankert, stehen DRIFTWOOD aber auch für Inhalte. "More Than Music" darf keine Floskel bleiben, und so machen sich die fünf Jungs daran, Freude und Frust, Wut und Enttäuschung, Aggression und Katharsis mit Leidenschaft einen Raum durch ihre Musik zu bieten.