Zum Repertoire von Driftwood gehören mit zwei Akustikgitarren gespielte Klassiker und Raritäten der Rock-und Popmusik sowie Schlager und Evergreens. Der Bandname "Driftwood" ist Programm, denn die Musiker spielen eine Menge Songs, die die Musikgeschichte in den vergangenen vier Jahrzehnten an Land gespült hat: Titel von den Rolling Stones, Billy Idol, Johnny Cash, den Travelling Wilburys, Bruce Springsteen, den Eagles, Tom Petty, Queen, Creedence Clearwater Revival und vielen anderen. Dabei interpretieren die Musiker manche Stücke völlig neu. So werden aus beinharten Rocknummern gefühlvolle Countrysongs oder Bluesballaden. "Driftwood" besteht aus Marko Burkhardt (Baiersbronn, Gesang), Jochen Karger (Tübingen, Gitarre) und Martin Turetschek (Reutlingen, Gitarre/Gesang).