Drill it! macht Instrumentalfunk mit HipHop-, Blues- und Jazzelementen und ist das Projekt des erfahrenen Stuttgarter Jazztrompeters Philipp Mattes. Er ist immer wieder auf der Suche nach lokalen Instrumental, Rap-, Gesangs- oder DJ Features.

Heute Abend mit dabei ist der renomierte Saxofonis Lukas Pfeil.Lukas Pfeil studierte Jazz-Saxofon an der Hochschule für Musik Köln bei Prof. Wolfgang Engstfeld und Claudius Valk.Schon als Jugendlicher war Lukas Pfeil Mitglied in Jazzbands und Auswahlorchestern wie dem Detroit Civic Jazz Orchestra und dem UK National Youth Jazz Orchestra. 2010 wurde er für die renommierte „Generations“-Masterclass in Frauenfeld (CH) ausgewählt und erhielt Unterricht von Eric Alexander, Harold Mabern und Adrian Mears. 2012 spielte er in Peter Herbolzheimers „European Masterclass BigBand“ unter Leitung von John Ruocco und Erik van Lier. Zu seinen Lehrern zählten außerdem Helmut Müller, Klaus Graf, Sebastian Sternal und David Berkman.Im August 2013 ermöglichte es ihm ein Stipendium des DAAD, einen Masterstudiengang am Queens College in New York anzutreten.

Heute Abend werden Eigenkompositionen von Lukas Pfeil und Drill it! sowie Funkklassiker von Maceo Parker zu hören sein.

Drill it! ist es wichtig eine gute Funky Zeit zu feiern und der Energie guter Musik freien Lauf zu lassen!

http://www.drill-it-music.com

http://soundcloud.com/user-5275217

http://lukaspfeil.de