Gute funky Zeit mit Drill it! im Dulkhäusle. Drill it! macht professionellen Instrumentalfunk mit HipHop-, Blues- und Jazzelementen und ist das Projekt des erfahrenen Stuttgarter Jazztrompeters Philipp Mattes. Er ist immer wieder auf der Suche nach lokalen Rap-, Gesangs- oder DJ Features.Drill it! ist druckvolle und aufrichtige Livemusik, die dem Publikum ein transparentes und breitgefächertes Klangerlebnis bietet; von Old School bis zu moderner Musik.Drill it! ist es wichtig eine gute Funky Zeit zu feiern und der Energie guter Musik freien Lauf zu lassen!http://www.drill-it-music.comhttps://www.facebook.com/FunkmusicStuttgart/https://soundcloud.com/user-5275217Besetzung : Philipp Mattes (tp), Tilman Schaal (tb), Sebastian Brugger (sax), Wolfram Göz (g), Stefan Buortmes (p), Brian Thiel (b), Julian Feuchter (dr).