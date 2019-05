Drink and Draw

Zeichnen, Malen, Kreativ sein, gutes Essen und Musik... all die guten Dinge eben! Also Malzeug oder Instrument und vor allem gute Laune einpacken und kommen. Willkommen ist jeder ob erfahren oder unerfahren, Hobbymaler*innen, Anfänger*innen, Künstler*innen. Gegen einen kleinen Umkostenbeitrag kann auch gestelltes Material verwendet werden. Es werden Künstler*innen und Studierende der Fakultät Gestaltung mit dabei sein, die für Input, Fragen und Austausch da sind. Es soll kein angeleiteter Workshop stattfinden, sondern ein offener Austausch in schöner entspannter Atmosphäre.

Die Musiker*innen und wer sonst Lust hat kann sich für eine kleine Jam-Session auf der Bühne im Hof breit machen.