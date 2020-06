Drink.Think.Love.- Platons Gastmahl

Mit Michael Ransburg

Bearbeitung und Regie: Karin Eppler

Ausstattung: Vesna Hiltmann

Wer bis zur letzten Stufe der Liebe gekommen ist, indem er in richtiger Folge und Art das Schöne liebte – erst die Körper, dann der Geist – der wird am Ziel angelangt das ewig Schöne erblicken.

Der junge Agathon hatte beim Dichterwettstreit des Dionysosfest den Sieg mit einer Tragödie eingefahren. Zur Krönung dieser Ehre lud er nun zu einem denkwürdigen Gastmahl. Geladen sind der Komödiendichter Aristophanes, der Philosoph Sokrates , der Arzt Eryximachos und weitere Gäste aus der angesagten Athener Gesellschaft. Geübt im Trinken und Philosophieren, einigen sich die Gäste schnell auf einen Gesprächsgegenstand: die Liebe. In ihren Lobreden auf Eros versuchen sie das Wesen der Liebe zu ergründen – eine ebenso intelligente wie vergnügliche Abendunterhaltung. Platons Text hat nichts von seiner Strahlkraft verloren, denn mit den verschiedenen Definitionen von Liebe kämpfen Beziehungen noch heute und Karin Eppler beleuchtet charmant, auf eine uns alle betreffende, gewitzte und geistreiche Art, wie zeitlos das große Menschheitsthema Liebe sein kann. Wer Michael Ransburg in seiner faszinierenden Lebendigkeit und Verwandlungskunst in Stücken wie ›Kiki van Beethoven‹, ›Kopenhagen‹, oder ›Der Teufel und die Diva‹, erlebte, darf sicher sein: Dieser Theaterabend hat das Zeug zu etwas Herausragendem.