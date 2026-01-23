Die wilden Zeiten sind vorüber, die Präriefeuer längst erloschen. Aber noch immer brennt die Sehnsucht der drei Musiker und der Musikerin, wollen Balladen gesungen sein, über Liebe und Ungerechtigkeit, Lebenslust und Leidenschaft.

Noch immer zuckt der Rock‘n‘Roll. Deshalb wagt sich die Band „Drinking Beer With Mum“ mit mehrstimmigem Gesang und klaren Arrangements an eigene, aber auch an ausgefallene und unverbrauchte Songs, die das Ohr vieler ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer treffen.

Die Band liebt den Moll-Akkord, vor allem wenn er schneller gespielt wird – mit zwei harmonierenden Stimmen, akustischen Gitarren, Bass und Cajon...es darf getanzt werden.