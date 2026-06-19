DRINKING BEER WITH MUM

Alte Seegrasspinnerei Nürtingen Plochinger Straße 14 14, 72622 Nürtingen

Indie | Folk-Rock | Singer-Songwriter.

Sind die wilden Zeiten vorüber, ist das Präriefeuer erloschen? Nein! Noch immer brennt die Sehnsucht – noch immer zuckt der Rock’n’Roll.

DRINKING BEER WITH MUM überzeugt mit mehrstimmigen Gesang und klaren Arrangements. Die Band präsentiert eigene, ausgefallene und unverbrauchte Songs, die Ohr und Herz treffen.

DRINKING BEER WITH MUM singen nicht nur Balladen über Liebe & Ungerechtigkeit oder Lebenslust & Leidenschaft, sondern spielen auch schnellere Moll-Akkorde.

Info

Alte Seegrasspinnerei Nürtingen Plochinger Straße 14 14, 72622 Nürtingen
Festivals & Open Airs, Konzerte & Live-Musik
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