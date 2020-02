Am Donnerstag,05.03. findet unser erstes BarEvent „Drinks and Chill“ in Nürtingen statt!

Zusammen mit Mantineo verwandeln wir das Provisorium in eine Location mit Baratmosphäre.Kurz gesagt:

- kühle Drinks

- lockere Musik

- Sitzmöglichkeiten

- kein Eintritt

- entspannter Abend mit der Community