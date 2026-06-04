Drinks, Dance & Music

Die „Bopfinger Sommerbühne“ hat sich mittlerweile fest als DAS Sommer- und Partyevent in Bopfingen etabliert.

Urlaubsflair und Summerfeeling unter Palmen vor der wunderbaren Kulisse der Bopfinger Stadtmauer holt den Süden in die Stadt. Mit Live-Musik steht einer grandiosen Sommernacht nichts mehr im Weg. Spaß, Spiel und gute Unterhaltung warten auf die vielen kleinen und großen Gäste, die allesamt den Abend zu etwas ganz besonderem werden lassen. Die Sommerbühne wird uns loungig und mit hippem Flair in den Sommer führen.

Sie sorgt für eine spektakuläre Sommernacht mit zahlreichen Showacts, Einlagen, Live-Musik und Gruppen.