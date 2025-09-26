Dritte Stuttgarter Impronacht

18 Uhr: The Match

Zwei Gruppen aus Baden-Württemberg treten gegeneinander an - das Publikum bestimmt, wer gewinnt. Wir alle kennen und lieben dieses Format! Ein/e unbestechliche/r Schiedsrichter*in wacht darüber, dass alles fair zugeht - und dass die Spieler mindestens so viel Spaß haben wie das Publikum.

19 Uhr: Pulitzer Battle

Drei Autorinnen/Autoren lesen aus ihren neuesten Werken und buhlen damit um die Gunst des Publikums - doch nur eine/r davon kann am Ende den renommierten Pulitzer-Preis gewinnen. Alle legen sich so richtig ins Zeug, um ihren Szenen die Richtige Portion Spannung, Herz-Schmerz oder Drama mitzugeben. Nach jedem Kapitel wählt das Publikum aus, welches Buch es „weiterlesen“ möchte.

(Präsentiert von Kati Schweizer aus Stuttgart [Impro Stuttgart])

20.30 Uhr: Auf hoher See – Workshop und Show

Inspiriert durch die Serie “White Lotus” und den Film “Triangle of Sadness” befinden wir uns auf einer Luxus-Kreuzfahrt von superreichen und möglicherweise leicht neurotischen Menschen, die auf „Ihresgleichen“ treffen - und auf die Crew!

(Präsentiert von mit Manuel Speck aus Karlsruhe)

21.30 Uhr: Die ultimative Late-Night-Improshow

In unserer Late-Night-Show spielen all jene, die sich berufen fühlen, all die Formate, die so richtig abgehen, um all die noch anwesenden und noch wachen Zuschauer so richtig von den Stühlen zu reißen. Unter der fachkundigen Moderation von Ralf schwingen sich die Spielerinnen und Spieler zur absoluten Höchstform auf. (Anmeldung am Abend der Show bei Ralf vom Orgateam)

(Präsentiert von Ralf Zdraila Zeckelly aus Reutlingen [Improvisationstheater frackwürdig])