Drittes Konzert zum 2. Advent

Beim letzten Konzert der Musikschule zum 2. Advent spielen die Schüler und Schülerinnen der Klavier- und Keyboardklasse von Roman Harms.

Sie werden ein abwechslungsreiches Konzert präsentieren, das weihnachtliche Weisen, moderne Songs und klassische Werke vereint.

Freuen Sie sich auf ein inspirierendes Programm, das die festliche Vorweihnachtszeit zelebriert. Auch das kleine Ensemble wird mit einem berührenden Beitrag zum Gelingen des Konzerts beitragen und die Besucher in weihnachtliche Stimmung versetzen.

Dieses Konzert beginnt um 12:30 Uhr und der Eintritt ist frei. Der Förderverein der Musikschule freut sich über jede kleine Spende, um zukünftige Projekte der Musikschule unterstützen zu können.

Genießen Sie mit uns einen stimmungsvollen Abschluss des Konzertreigens und lassen Sie sich von der Musik verzaubern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!