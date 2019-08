Drive Darling - Feierabend auf der Buga

DRIVE DARLING steht für handgemachten Indie-Rock.

Eingängig, aber präzise; melodisch und groovy. Dabei kombinieren sie durch viel Spielfreude Brit-Pop Elemente mit Southern Rock und erzeugen dadurch einen internationalen Sound, der kaum vermuten lässt, dass die Heimat in Deutschland liegt. Obwohl sie noch jung an Jahren sind, erscheinen sie wie ein Relikt in einer modernen Popkultur. Authentisch, sympathisch und eindringlich ohne aufdringlich zu wirken. Mit Minimalismus statt Maßlosigkeit stellen sie unter Beweis, wie kontroverse, aufbrausende und besänftigende Genres vereint werden können.

Drive darling ist vielleicht kein reinrassiger Sommerpop, aber definitiv aber die beste Wahl, das Ende des Sommers auf der BUGA zu zelebrieren.