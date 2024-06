Ort:

Veranstaltungsort: KI-Studio,

IAT-Gebäude der Universität Stuttgart,

Allmandring 35,

70569 Stuttgart

Drive to the Future – Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt

Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära, in der künstliche Intelligenz (KI) eine immer wichtigere Rolle in unserem Arbeitsleben spielt.

Ziel der Veranstaltung ist es, Mitglieder der Geschäftsführung, der Personalabteilung und des Betriebsrats für die Mitgestaltung von betrieblichen Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) zu befähigen. Ganz gleich welche Vorkenntnisse Sie besitzen – bei uns können Sie erfahren, wie KI-Systeme die Arbeitswelt schon jetzt beeinflussen und wie Sie aktiv an der Nutzung der Technologie mitwirken können.

Diese Veranstaltung ist eine Kooperation von CARS 2.0 mit dem KI-Studio am Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement (IAT) der Universität Stuttgart.

An den Demonstratoren vor Ort erleben Sie realistische Arbeitssituationen mit KI-Anwendungen. Damit wird Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt greifbar und verständlich – auch ohne technische Vorkenntnisse.