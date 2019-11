Driving Home For Christmas #1

Über Weihnachten nach Hause fahren – das tun viele, die sonst anderswo leben: Alte Bekannte treffen, neue Leute kennenlernen, hören, was sich in der Stadt so tut … In diesem Jahr lädt ODEON am letzten Wochenende vor Heiligabend Heimkehrer und Daheimgebliebene zum ersten „Driving Home For Christmas“ ins Alte E-Werk. Vorweihnachtshektik ade: Die Brosowskeys sorgen für entspannten Groove – zusammen mit befreundeten Musikern bei ODEON. Musik hören, reden, vielleicht sogar tanzen oder auch nur an der Bar stehen, ankommen und sich auf die Feiertage freuen: Merry Christmas!

Überraschungsgast #1: Das Trio „Opportunity“

Diese Band ist anders! Außergewöhnlich anders. Nicht nur, weil sich hier zwei Musiker und eine Musikerin gefunden haben, die ihre Instrumente perfekt und gleichsam virtuos beherrschen. Dieses Acoustic-Trio hat obendrein noch drei geniale Solo-Stimmen und wunderschönen Harmoniegesang im Gepäck. Mit MARIE FOFANA (Vocals, Percussion), Axel Nagel (Vocals, Gitarre) und GAZ (Vocals, Gitarre).

Mit Axel Nagel (Gitarre/Vocals), Josée Hurlock (Vocals), Andy Kemmer (Bass), Wolfgang Rosner (Drums), Klaus Brosowski (Keyboards) und Überraschungsgäste