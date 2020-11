Driving Home for Christmas #2

Über Weihnachten nach Hause fahren – das tun viele, die sonst anderswo leben: Alte Bekannte treffen, neue Leute kennenlernen, hören, was sich in der Stadt so tut … ODEON lädt am letzten Wochenende vor Heiligabend Heimkehrer und Daheimgebliebene zum zweiten „Driving Home For Christmas“ ins Alte E-Werk. Vorweihnachtshektik ade: Die Brosowskeys sorgen für entspannten Groove – zusammen mit befreundeten Musikern bei ODEON. Musik hören, reden, vielleicht sogar tanzen oder auch nur an der Bar stehen und sich auf die Feiertage freuen: Merry Christmas!

Xmas-Groove mit Axel Nagel (Gitarre/Vocals), Andy Kemmer (Bass), Wolfgang Rosner (Drums), Klaus Brosowski (Keyboards) u.a.