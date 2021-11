Driving Home For Christmas #3 : Brosowskeys & Friends

Über Weihnachten nach Hause fahren – das tun viele, die sonst anderswo leben: Sie wollen alte Bekannte treffen, neue Leute kennenlernen, hören, was sich in der Stadt so tut … Odeon lädt jedes Jahr am letzten Wochenende vor Heiligabend Heimkehrer und Daheimgebliebene zum „Driving Home for Christmas“ ins Alte E-Werk. Die Brosowskeys und (jährlich wechselnde) befreundete Musiker*innen sorgen für entspannten Groove an einem Abend, an dem man Musik hören, reden, vielleicht sogar tanzen oder auch einfach nur an der Bar stehen und sich auf die Feiertage freuen kann: Merry Christmas! Xmas Groove mit Axel Nagel (Gitarre/Vocals), Andy Kemmer (Bass), Wolfgang Rosner (Drums), Klaus Brosowski (Keyboards) u. a.