Xmas Groove

Fast schon ein Klassiker: ODEON lädt alle Jahre wieder am letzten Wochenende vor Heiligabend zum beliebten „Driving Home for Christmas“ ins Alte E-Werk, heuer bereits zum sechsten Mal! Die Brosowskeys und (jährlich wechselnde) befreundete Musiker*innen sorgen für entspannten Groove an einem Abend, an dem man Musik hören, Leute treffen, reden und vielleicht sogar tanzen kann. Oder auch einfach nur an der Bar stehen und sich auf die Feiertage freuen: Merry Christmas!

Klaus Brosowski – Keyboards

u.a.