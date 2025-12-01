Fast schon ein Klassiker: ODEON lädt alle Jahre wieder am letzten Wochenende vor Heiligabend zum beliebten „Driving Home for Christmas“ ins Alte E-Werk.

Klaus Brosowski, seine Band BROSOWSKEYS und weitere befreundete Musiker*innen sorgen für entspannten Groove an einem Abend, an dem man Musik hören, Leute treffen, reden und auch tanzen kann … oder einfach nur an der Bar stehen und sich auf die Feiertage freuen.

Apropos Bar und freuen: Die kompetenten, charmanten Barkeeper der mobilen Unvergessbar mixen und servieren an diesem Abend festliche Cocktails: Merry Christmas!

BROSOWSKEYS

Klaus Brosowski – Keyboards

Axel Nagel – Gitarre, Gesang

Matthias Kerle – Schlagzeug, Bass

Andy Kemmer – Bass