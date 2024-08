Moving Shadows – Our World!

Spätestens seit Gewinn des französischen Supertalents in Paris ist das Kölner Ensemble Die Mobilés mit ihren Moving Shadows weltweit bekannt. Ein Schattentheater, das alles in den Schatten stellt! Unsere Welt geht uns alle an! Daher machen die Künstler mit ihrem aktuellen Programm „Our World!“ genau da weiter, wo sie bislang ihre Fans elektrisiert haben: Es ist noch poesievoller, kreativer, verblüffender. Visualisiert werden sowohl die Sonnenseiten, als auch die Schattenseiten unserer Welt in einer unglaublichen Kombination aus Comedy, Tanz, Artistik und Kunst.

Sieben Artisten, eine Leinwand, dazu Licht und Musik, mehr braucht es nicht für eine traumhafte Reise. Die Moving Shadows kreieren mit erstaunlicher Präzision und Leichtigkeit einen filigranen Bilderreigen. Hinter der Leinwand verschmelzen ihre Körper zu Landschaften, Tieren und Gebäuden. Das Resultat vor der Leinwand: Ein verzaubertes Publikum.