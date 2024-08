Wilde Natur Baden-Württembergs: Wildtiere aus nächster Nähe und seltene Pflanzen umrahmt von herrlichen Landschaftsimpressionen

Der aus Funk und Fernsehen bekannte Naturfotograf Armin Dieter zeigt in dieser Multivisionsschau neben Landschaften und Impressionen auch beeindruckende Fotos und Videosequenzen der Tier- und Pflanzenwelt vor unserer Haustüre. Dabei ist er hauptsächlich am Fuß und auf der Schwäbischen Alb auf Entdeckungstour. Aber auch andere Regionen wie der Kaiserstuhl sind ihm nicht fremd. Neben eindrucksvollen Tieraufnahmen in freier Wildbahn überraschen auch sehr seltene heimische Orchideenarten und die sie umgebende Landschaft. Gehen Sie mit ihm auf die Rehpirsch, beobachten Sie kämpfende Hirschkäfermännchen oder erleben Sie die Hirschbrunft. Spielende Fuchswelpen oder Dachse bei Nacht sind neben Waldohreule und Co. ebenfalls zu bestaunen. Lassen Sie sich durch teils unglaublich nahe Ansichten von unserer Natur in Baden-Württemberg faszinieren.