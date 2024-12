DRK Gymnastikgruppe 60+

Alle unsere DRK Gruppen treffen sich wöchentlich zu festen Terminen.

Wir bieten ein altersgerechtes adäquates Training, mit dem Ziel, die noch vorhandene Muskulatur zu erhalten und zu stärken. Dies fördert die Beweglichkeit und hilft, Stürze zu vermeiden. Gleichzeitig fördern wir mit den Übungen die geistige Beweglichkeit und helfen, gemeinsam in der Gruppe soziale Kontakte zu pflegen. Die Gruppen machen keine Übungen auf dem Boden sondern im Gehen , stehen oder Sitzen. Jeder macht so viel er kann. Die Gemeinschaft und der Spaß in der Gruppe ist uns ganz wichtig.