Am Freitag, den 18. Oktober, um 18:00 Uhr, gibt 1001-Drohnenshow im Rahmen einer exklusiven Präsentation einen Einblick in ihre Drohnenshow auf dem alten Sportplatz in Obersulm-Affaltrach. Als einziges Unternehmen in Baden-Württemberg bieten 1001-Drohnenshow diese faszinierende Form der Veranstaltungstechnik an. Deutschlandweit gibt es nur 6 Firmen. Zuschauer erleben hautnah den professionellen Aufbau, spannende Testflüge und eine beeindruckende Live-Vorführung. Sie haben die Möglichkeit, exklusive Einblicke hinter die Kulissen zu gewinnen und das Potenzial dieser innovativen Technologie zu entdecken.