DROMOPOD | INTERRUPTIONS | SHADOW CALL

DROMOPOD

Dromopod verbindet kraftvollen Progressive Metal mit atmosphärischen Post-Rock-Elementen und sorgt live für eine intensive, emotionale Klangreise.

Gegründet 2019 in Ludwigsburg, hat sich Dromopod als Progressive/Post-Metal-Band mit einem unverwechselbaren Sound etabliert. Die Band kombiniert schwere Gitarrenriffs, melodische Basslinien und emotionale Texte mit klarem Gesang zu einem atmosphärischen Hörerlebnis. Das aktuelle Album "Katharsis" bringt diese Elemente auf die Bühne und zieht Fans von The Ocean, Russian Circles und Tool in ihren Bann.

INTERRUPTIONS

Interruptions ist das neuste Projekt mehrerer Musiker, die schon in vielen anderen Band unterwegs waren. Aus diesen ganzen musikalischen Einflüssen, hat sich ein besonderer Stil entwickelt. Eine ungewöhnliche Mischung aus Prog,- Grunge und Power Metal (!), die in der Form so zu funktionieren scheint, als hätte es das schon oft gegeben. Und doch klingt das Ganze irgendwie neuartig. Das Bandprojekt aus Ludwigsburg und Umgebung hat sich in den letzten vier Jahren dem Proben und dem Songwriting gewidmet und will das ganze jetzt endlich auf die Bühne bringen. Die Livetauglichkeit, in dieser Konstellation, wurde schon in Wohnzimmern unter Beweis gestellt. Nachbarn und selbst Pizzaboten, die kurz rein geschneit sind, wurden dabei zum Aufhorchen gebracht. Zwischen den Songs gibt es dann auch noch eine Prise Humor. Mitrocken erwünscht. Trotz ernsthafter Texte, darf der Spaß nicht fehlen.

SHADOW CALL

SHADOW CALL begann als Singer-Songwriter-Projekt im Raum Stuttgart. Die Songs entstehen meist mit Akustikgitarre und Gesang, inspiriert von einem Gefühl oder einer Reihe von Worten. Das Projekt hat bereits in unterschiedlichsten Besetzungen live gespielt. Ob mit E-Gitarren oder solo als Akustik Gig – der Sound von SHADOW CALL, ehemals bekannt als „Yours, Jeany“, zeichnet sich durch melancholische Texte und emotionalen Gesang aus, die, beeinflusst von Soul, Gothic, Doom und Grunge, den roten Faden der Songs bilden. Mit unserer aktuellen Besetzung freuen wir uns darauf, Klangwelten voller Düsternis, Verzweiflung, Wut und Magie zu erschaffen.