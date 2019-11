Mit der typischen Instrumentierung aus Gitarre, Bass und Drums auf der einen, aber auch Dudelsack, Akkordeon, Mandoline und Tin Whistle auf der anderen Seite brettern die Dropkick Murphys durch ihre Songs. Die 1996 gegründete Band rockt die Hallen mit ihrer punkigen und rauen Stimme! 2020 gehen sie wieder auf Tour und wollen am 31. Januar auch die Mannheimer Maimarkthalle zum Kochen bringen. Ganz heißer Tipp: Frühzeitig im Vorverkauf Tickets zu kaufen, wenn es heißt „The Boys Are Back“ – diese Party will man schließlich unter keinen Umständen verpassen! Man darf also gespannt sein und sich schon mal auf etwas Großes freuen.