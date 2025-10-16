EUROPE TOUR 2025

Gäste: Frank Turner & The Sleeping Souls, Haywire

Die DROPKICK MURPHYS sind von stolzen Außenseitern des Rock'n'Roll zu internationalen Champions geworden:

Am 16. Oktober bringen die Bostoner ihren mitreißenden irischen Folk-Rock auf die Bühne der Stuttgarter Porsche-Arena.

Gegründet von Ken Casey, der bis heute Mitglied der Band ist, sowie Rick Barton und Mike McColgan spielten die DROPKICK MURPHYS zu Beginn ihrer Karriere in kleinen Clubs und Pubs, wobei ihre einzigartige Mischung aus Punkrock und irischer Volksmusik schnell eine loyale Fangemeinde anlockte.

Seit 1996 haben sie eine Musik geschaffen, die in vollen Arenen und bei legendären Auftritten gefeiert wird und für einen kraftvollen Sound stehen, der die Menschen zusammenbringt. Mit weltweit über acht Millionen verkauften Einheiten und einer halben Milliarde Streams sind ihre Shows für ihre unglaubliche Energie und leidenschaftlichen Fans bekannt, die zu einer erweiterten Familie werden.

Jedes Album der DROPKICK MURPHYS hat seinen eigenen Charme und ihre Musik ist oft von sozialem Engagement und Arbeiterklassen-Themen geprägt.

Auf ihrer Tour 2025 werden sie Hits aus ihren vier aufeinanderfolgenden Billboard-Top-10-Alben "Turn Up That Dial", "11 Short Stories Of Pain & Glory", "Signed and Sealed in Blood" sowie "Going Out In Style" spielen.

Natürlich dürfen auch Klassiker wie "I’m Shipping Up To Boston", der aus dem mit Gold ausgezeichneten Album "The Warrior’s Code" (2005) stammt und zweimal mit Platin ausgezeichnet wurde, nicht fehlen.